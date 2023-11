Festival Issy T’Anime : Shaun le Mouton le Film – La Ferme Contre-Attaque Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 13 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Festival Issy T’Anime : Shaun le Mouton le Film – La Ferme Contre-Attaque Mercredi 13 décembre, 14h30 Ciné d’Issy

Objectif Laine !

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.

Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ Une programmation variée tout au long de la semaine.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:30:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00

