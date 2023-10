Festival Issy t’anime : ciné-concert Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Festival Issy t’anime : ciné-concert Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 3 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Festival Issy t’anime : ciné-concert Dimanche 3 décembre, 11h00 Ciné d’Issy 4,20€, achat sur place le jour même Passionnés par la musique à l’image, les trois multi-instrumentistes composent un univers musical aux sonorités inventives, alliant douceur et rythmes pour mettre en musique la quête de personnages inventeurs et épris de liberté. Au programme

• Deux ballons de Mark C. Smith (2018)

• Jonas et la mer de Marlies Van der Wel (2015)

• Le Petit Cousteau de Jakub Kouřil (2014)

• Galileo de Ghislain Avrillon (2007) Nicolas Stoica : multi-instrumentiste

Jonathan Leurquin : multi-instrumentiste

Thomas Rossi : multi-instrumentiste Co-production : Forum des images et Cinéma Public / Ciné Junior Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

Salle classée « Art et essai ».

ciné concert festival issy t'anime

