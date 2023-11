Le festival Issy t’anime vous donne rendez-vous au ciné d’Issy et à la médiathèque Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 3 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Un ciné-concert

En ouverture du festival, venez découvrir le Ciné-concert, Machine à rêves, par les Cosmonotes : trois multi-instrumentistes composent un univers musical aux sonorités inventives, alliant douceur et rythmes pour mettre en musique la quête de personnages inventeurs et épris de liberté.

Dimanche 3 décembre à 11h, à partir de 3 ans, 35 min

Les studios Hartmann à l’honneur

Les films d’animation culte des studios Aardman vous donnent rendez-vous au ciné d’Issy : Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou, dans lequel l’ingénieux duo invente un produit anti-nuisibles humain et écolo, qui épargne la vie des lapins. Dans Chicken Run, ce sont les tentatives désespérées de Ginger de quitter la ferme Tweedy qui rythment le film ! Dans Shaun le Mouton : La Ferme Contre-Attaque, un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA… qu’une sombre organisation gouvernementale veut enlever !

Et lors du Ciné Bout chou, découvrez le nouveau court-métrage L’incroyable Noël de Shaun le Mouton : les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible : entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin parfait !

La médiathèque des Chartreux est aussi de la fête avec un p’tit Ciné

Du 3 au 13 décembre, au Ciné d’Issy, et à la médiathèque des Chartreux,

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00

2023-12-13T14:30:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00

