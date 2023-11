Projection gratuite du documentaire « Onze de légende » Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 29 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Projection gratuite du documentaire « Onze de légende » Mercredi 29 novembre, 14h00 Ciné d’Issy

Onze de légende suit pendant toute une saison l’entrainement hebdomadaire d’une équipe de football inédite et audacieuse : elle mélange des enfants neurotypiques et autistes. Une rencontre entre deux mondes, afin que chacun apprenne à faire un pas vers l’autre, et qu’ensemble, ils puissent surmonter leurs difficultés pour défier les moins de 9 ans du PSG !

La projection sera suivie d’une table ronde et d’échanges avec le public, en présence de la productrice Caroline DELAGE et des acteurs locaux qui œuvrent à l’inclusion à Issy-les-Moulineaux

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-gratuite-du-documentaire-onze-de-legende-au-cine-dissy-751568871727?aff=oddtdtcreator »}] MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T16:00:00+01:00

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T16:00:00+01:00