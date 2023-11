Le théorème de Marguerite Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Le théorème de Marguerite Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 3 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Le théorème de Marguerite 3 – 6 novembre Ciné d’Issy L’avenir de Marguerite, brillante élève en Mathématiques à l’ENS, semble tout tracé. Seule fille de sa promo, elle termine une thèse qu’elle doit exposer devant un parterre de chercheurs. Le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l’édifice s’effondre. Marguerite décide de tout quitter pour tout recommencer. Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma. Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T22:22:00+01:00

2023-11-06T20:30:00+01:00 – 2023-11-06T22:22:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.825138;2.269604

