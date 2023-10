Les Tourouges et les toubleus Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 29 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Les Tourouges et les toubleus Dimanche 29 octobre, 11h00 Ciné d’Issy

Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences !

Les Tourouges et les Toubleus de Samantha Cutler et Daniel Snaddon • 2022 • 26mn • Grande Bretagne • Animation 3D

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore : ils se détestent depuis des générations…

Sous les nuages de Vasilisa Tikunova • 2021 • 4 min • Russie

Walter l’agneau souhaite plus que tout ressembler à un nuage. Mais le chemin qui mène à son rêve l’éloigne de son troupeau.

Somni de Sonja Rohleder • 2023 • 3mn • Allemagne

Le soleil se couche et les paupières se ferment. Se balançant d’une feuille à l’autre, le petit singe s’endort, basculant dans le monde des rêves, des plantes sauvages et des créatures mystérieuses et colorées.

La Fiesta de Alfredo Soderguit et Alejo Schettini • 2021 • 3mn • Argentine, Colombie, Uruguay

Deux petits oiseaux, l’un blanc, l’autre noir, vivent en harmonie dans le même arbre. Un jour, un groupe d’oiseaux rouges élit domicile au sommet de leur arbre… Les deux oiseaux vont tenter de se faire accepter.

Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

