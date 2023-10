Il Boemo Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 30 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

1764. Dans une Venise libertine, le musicien et compositeur Josef Myslivecek, surnommé « Il Boemo », ne parvient pas à percer malgré son talent. Sa liaison avec une femme de la cour lui permet d’accéder à son rêve et de composer un opéra. Dès lors sa renommée grandit, mais jusqu’où ira-t-il ? La vie, l’œuvre et les frasques d’un compositeur de génie oublié que le jeune Mozart admirait.

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:30:00+02:00

2023-07-02T19:00:00+02:00 – 2023-07-02T21:20:00+02:00