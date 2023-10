De nos jours – vendredi 23 juin à 20h30 (film en VOST) Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 23 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ce film est présenté à la Quinzaine des Cinéastes au Festival de Cannes 2023.

Deux conversations en alternance à Séoul : une ancienne actrice est sollicitée par une débutante tandis qu’un vieux poète reçoit un admirateur. Les deux vedettes esquivent les questions existentielles de leur interlocuteur, la première songe à sa récente reconversion et le second bataille avec son sevrage d’alcool et de tabac.

DE NOS JOURS…, à la manière d’un haïku, invite à guetter ce qui importe intimement, ce qui fait le sel, chaque jour, de notre vie.

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T21:54:00+02:00

