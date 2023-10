Cet évènement est passé L’amour et les forêts Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Ce film est présenté à Cannes Première au Festival de Cannes 2023. Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense rencontrer celui qu'elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l'emportement. Le couple déménage, Blanche s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s'ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l'emprise d'un homme possessif et dangereux. Adaptation du roman éponyme de Eric Reinhardt publié aux éditions Gallimard.

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma. Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

