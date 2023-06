Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

L’arbre à voeux Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux L’arbre à voeux Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 14 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. L’arbre à voeux Mercredi 14 juin, 14h30 Ciné d’Issy Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, protégés par un Arbre à Vœux sacré, qui les maintient à l’abri des dangers du monde extérieur. Kerry, une jeune opossum, rêve d’aventure. Alors qu’elle a égoïstement mis en péril la paix qui y régnait, elle doit traverser les terres sauvages entourant la Cité Sanctuaire pour réparer les dégâts qu’elle y a causés. Elle va devoir combattre l’extinction qui menace les habitants de la Cité et tenter de sauver les siens ! Ciné d’Issy 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:30:00+02:00 – 2023-06-14T16:00:00+02:00

2023-06-14T14:30:00+02:00 – 2023-06-14T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 92130 Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux

Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

L’arbre à voeux Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux 2023-06-14 was last modified: by L’arbre à voeux Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux 14 juin 2023