Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 31 mai 2023, Issy-les-Moulineaux.

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan 31 mai – 5 juin Ciné d’Issy

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T20:30:00+02:00 – 2023-05-31T22:31:00+02:00

2023-06-05T20:30:00+02:00 – 2023-06-05T22:31:00+02:00