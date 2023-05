Pour l’honneur Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Pour l’honneur Ciné d’Issy, 3 mai 2023, Issy-les-Moulineaux. Pour l’honneur 3 – 8 mai Ciné d’Issy Trocpont-sur-Tescou et Tourtour-les-Bains, deux villages du sud de la France, se livrent une impitoyable guerre de clochers, symbolisée par un solide derby entre les deux clubs de rugby. Alors que Trocpont a incontestablement pris l’ascendant, l’arrivée inattendue de demandeurs d’asile va changer la donne. Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi juré l’année du derby le plus important de son histoire, celle du centenaire ? Ciné d’Issy 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T20:30:00+02:00 – 2023-05-03T22:07:00+02:00

2023-05-08T20:30:00+02:00 – 2023-05-08T22:07:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 92130 Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux

Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Pour l’honneur Ciné d’Issy 2023-05-03 was last modified: by Pour l’honneur Ciné d’Issy Ciné d'Issy 3 mai 2023 Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine