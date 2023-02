Journée internationale des forêts : projection gratuite du film “Le Chêne” en présence du réalisateur Michel Seydoux Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Entrée libre à partir de 19h30 Sans inscription Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film-documentaire d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, insectes, geais, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. Le film est nominé aux César 2023 dans la catégorie “Meilleur film documentaire”. Le coréalisateur du film Michel Seydoux sera présent pour revenir sur les coulisses de ce tournage hors du commun et répondre aux questions du public pour un moment privilégié. Cette projection aura lieu dans le cadre de la journée internationale des forêts. Un thème important pour la municipalité qui s’est engagée à planter 6 000 arbres dans la ville d’ici à la fin de son mandat. La campagne 2023 de plantations d’arbres se finira avec l’arrivée du printemps. Au total ce sont 2 500 arbres de différentes essences qui auront été plantés durant l’hiver. Les enfants des accueils de loisirs de Justin Oudin et de Françoise Giroud ont mis la main à la pâte le 1er février dernier. Après avoir été sensibilisés à l’importance et au rôle de l’arbre en ville, chaque enfant, encadrés par des jardiniers professionnels, a planté 4 à 5 arbres, promenade du Verger, au Fort. L’accueil de loisir Françoise Giroud organisera également un projet pédagogique autour du film Le Chêne au début du printemps. Retrouver la bande annonce Ici Déroulé : Entrée : 19H30 Début de la séance: 19H45 Echanges avec le réalisateur Michel SEYDOUX et la salle: 21h15 (durée 45mn) Ciné d’Issy 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 46 62 97 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T18:30:00+00:00 – 2023-03-21T21:00:00+00:00

