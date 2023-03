Les choses simples Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Les choses simples Ciné d’Issy, 18 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Les choses simples 18 et 19 mars Ciné d’Issy Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ? Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T18:00:00+01:00 – 2023-03-18T19:35:00+01:00

2023-03-19T14:00:00+01:00 – 2023-03-19T15:35:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux

Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Les choses simples Ciné d’Issy 2023-03-18 was last modified: by Les choses simples Ciné d’Issy Ciné d'Issy 18 mars 2023 Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine