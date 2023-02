Vaincre ou mourir Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Vaincre ou mourir Ciné d’Issy, 24 février 2023 19:30, Issy-les-Moulineaux. Vaincre ou mourir 24 – 26 février Ciné d’Issy 1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que commencer… Ciné d’Issy 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T19:30:00+00:00 – 2023-02-26T16:40:00+00:00

Détails Heure : 19:30 - 21:10 Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 92130 Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Vaincre ou mourir Ciné d’Issy 2023-02-24 was last modified: by Vaincre ou mourir Ciné d’Issy Ciné d'Issy 24 février 2023 19:30 Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine