La Nuit du Cinéma : une soirée inoubliable ! Elle est de retour ce samedi 11 février 2023. Organisée par les jeunes du CCJ et du CLJ en collaboration avec le Ciné D’Issy. Ciné d’Issy 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France La Nuit du Cinéma édition 2023 Organisée par les jeunes du CCJ et du CLJ en collaboration avec le Ciné d’Issy. Nous vous proposons une soirée inoubliable avec une sélection de trois films. Samedi 11 février 2023 À l’affiche :

1. Tirailleurs est un film réalisé par Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, diffusion à 19h

2. Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu est un film réalisé par Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, diffusion à 21h

3. Divertimento est un film réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, diffusion à 23h Billetterie en vente à l’Espace Jeunes Anne Frank

Passeport 2 films : 9,90 €

Passeport 3 films : 12 €

Attention, place à l’unité uniquement en vente au Ciné D’Issy.

