Pompon ours Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 29 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Pompon ours Dimanche 29 janvier, 11h00 Ciné d’Issy

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium.

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T11:00:00+01:00 – 2023-01-29T11:33:00+01:00

2023-01-29T11:00:00+01:00 – 2023-01-29T11:33:00+01:00