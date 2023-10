L’immensita Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 18 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas.

Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

2023-01-18T20:30:00+01:00 – 2023-01-18T22:07:00+01:00

2023-01-23T20:30:00+01:00 – 2023-01-23T22:07:00+01:00