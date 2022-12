Film : Maestro (s) Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Film : Maestro (s) Ciné d’Issy, 28 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Film : Maestro (s) 28 décembre 2022 – 2 janvier 2023 Ciné d’Issy Film de Bruno Chiche Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

2022-12-28T20:30:00+01:00

2023-01-02T22:00:00+01:00

