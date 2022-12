Le royaume des étoiles Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Le royaume des étoiles Ciné d’Issy, 28 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Le royaume des étoiles 28 et 30 décembre Ciné d’Issy A partir de 6 ans Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-28T14:30:00+01:00

2022-12-30T16:00:00+01:00

