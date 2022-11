Projection gratuite au Ciné d’Issy : Legacy – Notre héritage, de Yann Arthus-Bertrand Ciné d’Issy, 8 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

entrée libre

A l’occasion de la journée mondiale pour le climat, la ville organise une projection du film documentaire “Legacy” sorti en 2021 et réalisé par Yann-Arthus Bertrand.

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dix ans après « Home », le célèbre réalisateur revient avec « Legacy », un puissant cri du cœur. Il y partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une génération, et y dévoile une planète en souffrance, une humanité déboussolée incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Pour Yann-Arthus Bertrand, il y a urgence : chacun peut et doit accomplir des gestes forts pour la planète l’avenir de nos enfants. Une ode à la nature à ne pas manquer !

La projection sera suivie d’un débat en présence de Sébastien Goutenègre, Président et cofondateur de l’association Défense : Wildlife Conservation Project qui mène des actions de conservation d’espèces menacées en France et à l’étranger et participe à des programmes de sensibilisation à la préservation du vivant auprès du grand public.



