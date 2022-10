Projection gratuite du film « LEGACY, notre héritage » de Yann ARTHUS-BERTRAND suivi d’un débat questions/réponses Ciné d’Issy, 8 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Projection gratuite du film « LEGACY, notre héritage » de Yann ARTHUS-BERTRAND suivi d’un débat questions/réponses Jeudi 8 décembre, 19h45 Ciné d’Issy

Entrée libre et gratuite

Retrouvez le cri d’alarme écologique que livre Yann Arthus-Bertrand.

Ciné d’Issy 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ Salle climatisée. Salle classée « Art et essai ». Son dolby stéréo numérique SRD.

Synopsis :

Yann ARTHUS-BERTRAND livre avec « Legacy – Notre héritage », un puissant cri du cœur.

Il y partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une génération, et y dévoile une planète en souffrance, une humanité déboussolée incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Pour le réalisateur, il y a urgence : chacun peut et doit accomplir des gestes forts pour la planète et l’avenir de nos enfants…

Le photographe et réalisateur revient sur sa propre expérience démarrée il y a 40 ans avant de retracer étape par étape l’évolution de l’Homme, l’impact qu’il a eu sur la nature et les animaux. Décennie après décennie, notre empreinte n’aura eu de cesse de prendre de l’ampleur au point de créer un véritable bouleversement climatique.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T19:45:00+01:00

2022-12-08T23:45:00+01:00