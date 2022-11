Armageddon Time Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Armageddon Time Ciné d’Issy, 30 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Armageddon Time 30 novembre – 4 décembre Ciné d’Issy Film de James Gray Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T20:30:00+01:00

2022-12-04T20:55:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Armageddon Time Ciné d’Issy 2022-11-30 was last modified: by Armageddon Time Ciné d’Issy Ciné d'Issy 30 novembre 2022 Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine