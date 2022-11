Film : La Conspiration du Caire Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Film : La Conspiration du Caire 23 – 27 novembre Ciné d'Issy

01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ Salle climatisée. Salle classée « Art et essai ». Son dolby stéréo numérique SRD. Adam intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Lorsque le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement, il se retrouve au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

2022-11-23T20:30:00+01:00

2022-11-27T21:00:00+01:00

