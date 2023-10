Le tigre qui s’invita pour le thé Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 25 septembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui lui réclame poliment une tasse de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé et de gâteaux pour ce grand gourmand ?

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-25T11:00:00+02:00 – 2022-09-25T11:40:00+02:00

