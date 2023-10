Champagne! Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 15 juin 2022, Issy-les-Moulineaux.

Champagne! 15 – 20 juin 2022 Ciné d’Issy

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick…

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T20:30:00+02:00 – 2022-06-15T22:13:00+02:00

2022-06-20T20:30:00+02:00 – 2022-06-20T22:13:00+02:00

Nicolas Vanier