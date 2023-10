Notre-Dame Brûle Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 16 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Notre-Dame Brûle 16 – 21 mars 2022 Ciné d’Issy

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:30:00+01:00 – 2022-03-16T22:20:00+01:00

2022-03-21T20:30:00+01:00 – 2022-03-21T22:20:00+01:00