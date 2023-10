Goliath Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 9 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Goliath 9 – 14 mars 2022 Ciné d’Issy

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:30:00+01:00 – 2022-03-09T22:32:00+01:00

2022-03-14T20:30:00+01:00 – 2022-03-14T22:32:00+01:00