King Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 9 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

King Mercredi 9 mars 2022, 14h30 Ciné d’Issy

King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible.

2022-03-09T14:30:00+01:00 – 2022-03-09T16:10:00+01:00

