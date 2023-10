En attendant Bojangles Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 5 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

En attendant Bojangles 5 – 10 janvier 2022 Ciné d’Issy

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T20:30:00+01:00 – 2022-01-05T22:35:00+01:00

2022-01-10T20:30:00+01:00 – 2022-01-10T22:35:00+01:00

Virginie Efira Romain Duris