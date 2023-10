Cet évènement est passé Film : Chère Léa Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Film : Chère Léa Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 15 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Film : Chère Léa 15 – 20 décembre 2021 Ciné d’Issy Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette.

Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café.

La journée ne fait que commencer… Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma. Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T20:30:00+01:00 – 2021-12-15T22:01:00+01:00

2021-12-20T20:30:00+01:00 – 2021-12-20T22:01:00+01:00

