Film : L’Evénement 24 – 29 novembre 2021 Ciné d’Issy

C’est l’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux

2021-11-24T20:30:00+01:00 – 2021-11-24T22:10:00+01:00

2021-11-29T20:30:00+01:00 – 2021-11-29T22:10:00+01:00

Anamaria Vartolomei Sandrine Bonnaire