Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

2021-10-20T20:30:00+02:00 – 2021-10-20T22:59:00+02:00

2021-10-25T20:30:00+02:00 – 2021-10-25T22:59:00+02:00

