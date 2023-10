Film : Mourir peut attendre Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 6 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Film : Mourir peut attendre 6 – 11 octobre 2021 Ciné d’Issy

Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:30:00+02:00 – 2021-10-06T17:13:00+02:00

2021-10-11T21:00:00+02:00 – 2021-10-11T23:43:00+02:00

James Bond Léa Seydoux