Délicieux Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 15 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Délicieux 15 – 20 septembre 2021 Ciné d’Issy

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T20:30:00+02:00 – 2021-09-15T22:23:00+02:00

2021-09-20T20:30:00+02:00 – 2021-09-20T22:23:00+02:00

Grégory Gadebois Isabelle Carré