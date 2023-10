Cet évènement est passé Un triomphe Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Un triomphe Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 8 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Un triomphe 8 – 13 septembre 2021 Ciné d’Issy Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma. Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T20:30:00+02:00 – 2021-09-08T22:16:00+02:00

2021-09-13T20:30:00+02:00 – 2021-09-13T22:16:00+02:00 Kad Merad Marina Hands Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.825138;2.269604

Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/