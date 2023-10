Cet évènement est passé Les apparences Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Les apparences Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 7 octobre 2020, Issy-les-Moulineaux. Les apparences 7 – 12 octobre 2020 Ciné d’Issy Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils. Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma. Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-07T20:30:00+02:00 – 2020-10-07T22:20:00+02:00

2020-10-07T20:30:00+02:00 – 2020-10-07T22:20:00+02:00

2020-10-12T20:30:00+02:00 – 2020-10-12T22:20:00+02:00

