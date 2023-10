Ciné d’Issy: Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 23 septembre 2020, Issy-les-Moulineaux.

Ciné d’Issy: Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 23 – 28 septembre 2020 Ciné d’Issy

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées…

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-23T20:30:00+02:00 – 2020-09-23T22:30:00+02:00

2020-09-28T20:30:00+02:00 – 2020-09-28T22:30:00+02:00