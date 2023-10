Cet évènement est passé Ciné d’Issy : Bigfoot family Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Ciné d'Issy : Bigfoot family

Mercredi 9 septembre 2020, 14h30

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.

Ciné d'Issy
11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux
01 46 62 97 05
http://www.cinedissy.com/

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma. Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

