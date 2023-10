Ciné d’Issy : Voir le jour Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 26 août 2020, Issy-les-Moulineaux.

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.

Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma.

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-08-26T20:30:00+02:00 – 2020-08-26T22:00:00+02:00

2020-08-31T20:30:00+02:00 – 2020-08-31T22:00:00+02:00