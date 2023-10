Cet évènement est passé Ciné d’Issy : « L’ombre de Staline » Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Ciné d'Issy : « L'ombre de Staline » 26 – 29 juin 2020 Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux, 26 juin 2020, Issy-les-Moulineaux. Ciné d'Issy : « L'ombre de Staline » 26 – 29 juin 2020 Ciné d'Issy Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d'Hitler qui vient tout juste d'accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable… Ciné d'Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

A compter de sa réouverture le 25 août, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du cinéma. Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-06-26T20:30:00+02:00 – 2020-06-26T22:30:00+02:00

2020-06-29T20:30:00+02:00 – 2020-06-29T22:30:00+02:00

