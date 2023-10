Film : L’appel de la forêt Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux, 26 février 2020, Issy-les-Moulineaux.

Film : L’appel de la forêt 26 février – 2 mars 2020 Ciné d’Issy

Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un chien au grand coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement vivre l’aventure de sa vie et trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 http://www.cinedissy.com/ MESURES SANITAIRES | CORONAVIRUS COVID-19

Salle climatisée.

Salle classée « Art et essai ».

Son dolby stéréo numérique SRD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-26T14:30:00+01:00 – 2020-02-26T16:16:00+01:00

2020-03-02T20:30:00+01:00 – 2020-03-02T22:16:00+01:00

Harrison Ford