L’improbable voyage d’Harold Fry 7 – 12 juin Ciné d’Issy

« Je vais marcher, et tu vivras. » Tout juste retraité, Harold Fry mène une vie maussade aux côtés de sa femme Maureen. Lorsqu’il apprend que sa vieille amie Queenie est mourante, il sort de chez lui bouleversé pour lui poster une lettre… mais il décide de continuer à marcher pour se rendre à son chevet. Sa lettre en poche, il se lance alors dans un improbable périple de plus de 700km à travers l’Angleterre, avec l’intime conviction que son voyage maintiendra Queenie en vie. Au fil de rencontres inattendues et libératrices, Harold pourra-t-il se redonner une chance ?

D’après le livre éponyme « La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi… » écrit par Rachel Joyce (XO Editions).

Ciné d’Issy rue Danton Besançon 25000 Fontaine Argent Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T20:30:00+02:00 – 2023-06-07T22:18:00+02:00

2023-06-12T20:30:00+02:00 – 2023-06-12T22:18:00+02:00