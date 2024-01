Ciné Discussion « We have a dream » Château-Renard, dimanche 18 février 2024.

Ciné Discussion « We have a dream » Château-Renard Loiret

Moment consacré à l’amour et à la différence. En partenariat avec l’association Ludik’Arts !

Ciné Discussion « We Have a Dream »

Documentaire de Pascal PLISSON (1h36) (2023)

« Qui a dit que vivre avec un handicap signifiait renoncer à ses plus grands rêves ? À travers le monde, Pascal Plisson est allé à la rencontre d’enfants extraordinaires qui vont prouver que l’amour, l’éducation inclusive, l’humour et le courage peuvent déplacer des montagnes. » .

28 Place du Vieux Marché

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire levox@levox.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18



