Ciné-discussion sur les héroïnes de cinéma + projection du film Calamity #2 Le Balzac Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 11h00 à 13h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Tarification habituelle de la salle

Avant la projection du film, venez participer à une discussion sur le thème des héroïnes dans le cinéma.

Avant la projection du film « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » de Rémi Chayé, Marion Truchaud invite les spectateurs et spectatrices à une discussion autour des héroïnes de cinéma : quelle place ont-elles dans les films d’action et d’aventure? En quoi des héroïnes comme Calamity cassent-elles les codes des représentations habituelles des personnages féminins?

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé, 2020, 1h22

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris

