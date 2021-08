Pouillon Pouillon Landes, Pouillon Ciné-discussion Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

Pouillon

Ciné-discussion Pouillon, 16 septembre 2021, Pouillon. Ciné-discussion 2021-09-16 21:00:00 – 2021-09-16 23:00:00 Place de la mairie Cinéma

Pouillon Landes Pouillon EUR 5 5.5 Projection du film “L’échiquier du vent”

Drame Iranien de Mohammad Reza Aslani

Avec Shahram Golchin, Mohamad Ali Keshavarz, Fakhri Khorvash Un chef d’œuvre perdu du cinéma iranien restauré en 2020 Réalisé en 1976, L’Échiquier du vent est une œuvre unique, du fait de son esthétique qui la place parmi les rares films d’auteur iraniens d’avant la révolution de 1979. Son avant-gardisme va déclencher les réactions négatives de la critique iranienne, marginalisant le film et son cinéaste avant sa progressive réhabilitation à partir des années 2000. La maîtresse d’une noble maison décède, un conflit éclate entre ses successeurs à propos de son héritage. Film présenté et animé par Damien Listre de l’association DCPMC Projection du film “L’échiquier du vent”

Drame Iranien de Mohammad Reza Aslani

Avec Shahram Golchin, Mohamad Ali Keshavarz, Fakhri Khorvash +33 6 88 08 27 41 Projection du film “L’échiquier du vent”

Drame Iranien de Mohammad Reza Aslani

Avec Shahram Golchin, Mohamad Ali Keshavarz, Fakhri Khorvash Un chef d’œuvre perdu du cinéma iranien restauré en 2020 Réalisé en 1976, L’Échiquier du vent est une œuvre unique, du fait de son esthétique qui la place parmi les rares films d’auteur iraniens d’avant la révolution de 1979. Son avant-gardisme va déclencher les réactions négatives de la critique iranienne, marginalisant le film et son cinéaste avant sa progressive réhabilitation à partir des années 2000. La maîtresse d’une noble maison décède, un conflit éclate entre ses successeurs à propos de son héritage. Film présenté et animé par Damien Listre de l’association DCPMC Cinéma Imag’In dernière mise à jour : 2021-08-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pouillon Autres Lieu Pouillon Adresse Place de la mairie Cinéma Ville Pouillon lieuville 43.60531#-0.99747