ciné discussion Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour, jeudi 21 mars 2024.

ciné discussion Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Nous vous proposons jeudi 21 mars à partir de 18h un film documentaire qui retrace 50 ans de la vie d’une exploitation laitière en Haute Savoie.

Au départ filmé par un voisin qui leur consacre son premier film en 1997, puis décide de reprendre la caméra 25 ans plus tard.

A travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé, le film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan.

Nous pourrons échanger après le film avec des exploitants de la région autour d’un verre.

Nous vous attendons nombreux

Séance aux tarifs habituels 4.5 4.5 EUR.

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21 19:30:00

Place de l’Hôtel de Ville Cinéma Grand Ecran

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine cinema.pontonx@gmail.com

