Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Ciné-discussion « Mon nom est Clitoris » à Tournus Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Ciné-discussion « Mon nom est Clitoris » à Tournus Tournus, 4 décembre 2021, Tournus. Ciné-discussion « Mon nom est Clitoris » à Tournus Cinéma La Palette 37 Rue de la République Tournus

2021-12-04 – 2021-12-04 Cinéma La Palette 37 Rue de la République

Tournus Saône-et-Loire 7.5 EUR +33 3 85 32 58 48 Cinéma La Palette 37 Rue de la République Tournus

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Cinéma La Palette 37 Rue de la République Ville Tournus lieuville Cinéma La Palette 37 Rue de la République Tournus