Ciné discussion Mes frères et moi Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Ciné discussion Mes frères et moi Créon, 25 février 2022, Créon. Ciné discussion Mes frères et moi Créon

2022-02-25 – 2022-02-25

Créon Gironde 5.5 EUR Présentation du film et discussions par Nathan Reneaud journaliste et enseignant à l’université de Bordeaux Montaigne et au BTS Audiovisuel saint-genès programmateur au festival international du film indépendant de Bordeaux Présentation du film et discussions par Nathan Reneaud journaliste et enseignant à l’université de Bordeaux Montaigne et au BTS Audiovisuel saint-genès programmateur au festival international du film indépendant de Bordeaux +33 5 56 23 30 04 Présentation du film et discussions par Nathan Reneaud journaliste et enseignant à l’université de Bordeaux Montaigne et au BTS Audiovisuel saint-genès programmateur au festival international du film indépendant de Bordeaux cinéma max linder

Créon

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Créon Adresse Ville Créon lieuville Créon Departement Gironde

Créon Créon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creon/

Ciné discussion Mes frères et moi Créon 2022-02-25 was last modified: by Ciné discussion Mes frères et moi Créon Créon 25 février 2022 Créon Gironde

Créon Gironde