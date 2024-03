Ciné discussion Levante Cinéma La Bobine Monein, mercredi 27 mars 2024.

Ciné discussion Levante Cinéma La Bobine Monein Pyrénées-Atlantiques

Discussion après le film avec Lisa Durand de Sorociné.

Lisa est diplômée en études de production audiovisuelle et de théâtre. Cinéphile et

sériephile passionnée et légèrement obsessionnelle, Lisa navigue le regard

toujours curieux entre les comédies musicales, les teen movies, les séries, ainsi

que le cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Elle écrit également pour le média féministe

intersectionnel Deuxième Page et co-programme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-27

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemalabobine64@gmail.com

L’événement Ciné discussion Levante Monein a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Coeur de Béarn